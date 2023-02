TikTok odpowiada na wymagania Komisji Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa danych

TikTok nie ma zbyt dobrej prasy przez krążące podejrzenia na temat powiązań ByteDance z Komunistyczną Partią Chin . Z tego powodu choćby Stany Zjednoczone są na dobrej drodze, by całkowicie usunąć aplikację ze swojego rynku . Z kolei po europejskiej stronie mieliśmy w końcówce zeszłego roku głośny temat dostępu chińskich pracowników TikToka do danych jego klientów z Europy .

Po tym, jak ustawa Komisji Europejskiej o usługach cyfrowych (DSA) zmusiła aplikację do zwracania większej uwagi na pojawianie się na niej szkodliwych treści, TikTok dostał ultimatum, by podjąć niezbędne działania do września bieżącego roku. Komisja Europejska dała do 17 lutego czas platformom internetowym i wyszukiwarkom, aby opublikować dane o liczbie użytkowników z Unii Europejskiej, którzy miesięcznie korzystają z ich usług. Podmioty notujące miesięcznie powyżej 45 milionów aktywnych użytkowników zostały oznaczone przez DSA jako bardzo duże platformy internetowe, co wiąże się z poddaniem ich surowszym unijnym przepisom dotyczącym treści online.