TikTok może zniknąć ze sklepów Apple i Google. Jest zagrożeniem dla USA

Serwis The Hacker Way powołuje się na słowa Brendan Carr, przewodniczącego FCC, który w liście do Apple i Google przekonywał o zagrożeniu płynącym ze strony TikToka. Wskazywał, że aplikacja stanowi niedopuszczalne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego ze względu na rozległe gromadzenie danych. Co gorsza, do zebranych, nierzadko wrażliwych informacji ma mieć całkowity dostęp Pekin. To zaś ma stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.