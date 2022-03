Tryby tłumaczenia na żywo w telefonie. Porozumiesz się w każdym języku

Po uruchomieniu przez użytkownika oraz wybraniu dwóch języków rozmowy, Microsoft Translator nasłuchuje i tłumaczy to, co powie każda strona, gdy ta tylko skończy swoją wypowiedź. Pozwala to na płynną wymianę informacji, pomimo bariery językowej. Istnieją dwa tryby tłumaczeń — odsłuchanie mowy lub przeczytanie tłumaczenia tekstu na ekranie.