W przypadku seriali najczęściej wykorzystywane do rozprzestrzeniania szkodliwej aktywności były, ze względu na swoją popularność, takie tytuły jak: The Mandalorian (28,72%) oraz Dom z papieru (28,41%). W pierwszej dziesiątce seriali regularnie wykorzystywanych jako przynęta znalazły się również takie produkcje jak Rick and Morty (9,69%), Peaky Blinders (9,25%), Westworld (7,17%), Sex Education (2,82%), Zadzwoń do Saula (2,47%), Ozark (2,01%), The Boys (1,64%) oraz Euforia (1,58%).