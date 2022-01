Jak podaje Windows Latest , Microsoft pracuje nad możliwością wyłączenia integracji systemowej wyszukiwarki z platformą Office.com. To opcja, która została wprowadzona w 2019 roku. Wówczas jeszcze Windows 10 zyskał możliwość wyszukiwania plików zapisanych w chmurze OneDrive - także w Eksploratorze plików. Niestety, równolegle wyszukiwarkę zaczęły dotykać liczne problemy związane z wydajnością .

Jak się okazuje, te mogą trwać do dzisiaj, a jednym z powodów jest właśnie wyszukiwanie na dyskach OneDrive'a. Testowana opcja wyłączenia integracji z Office'em co prawda pozbędzie użytkownika opcji szybkiego docierania do plików zapisanych w chmurze, ale powinna równolegle zauważalnie przyspieszyć wyszukiwarkę w Eksploratorze, która od tego momentu będzie działać wyłącznie lokalnie. Warto zaś wiedzieć, że "chmurowe" propozycje znikną też z sekcji rekomendacji w Menu Start.