Windows: jak wyłączyć dotyk?

Potrzeba wyłączenia dotyku w Windows może pojawić się w przypadku rozkalibrowania ekranu lub niewystarczającej detekcji nadgarstka podczas wprowadzania notatek. Niewykrywanie położonej na ekranie dłoni może prowadzić do przypadkowych kliknięć, przesuwania strony oraz "porysowania" śladami pióra cyfrowego obszarów, na których oparty był nadgarstek. Gdy problem występuje często, warto zacząć od sprawdzenia, czy funkcja wykrywania nadgarstka… na pewno jest włączona.

MultiTouch? Windows 7!

Jeżeli sterownik dotyku został zainstalowany po zainstalowaniu systemu, a nie razem z nim (co zdecydowanie będzie miało miejsce podczas reinstalacji z generycznego nośnika!), wykrywanie przypadkowych dotknięć może być wyłączone. Z niektórymi urządzeniami może także współpracować nieprawidłowo. Najbardziej niezawodne, i domyślnie włączone, jest na komputerach Microsoft Surface. Gdzie indziej bywa różnie. Zatem przed wyłączaniem dotyku należy wypróbować włączenie wykrywania ręki. Funkcja ta znajduje się w Ustawieniach.

Ustawienia dotyku: czegoś tu brakuje © dobreprogramy | Kamil Dudek

Jeżeli jednak to nie pomogło, a instalacja sterowników i kalibracja ekranu także niewiele dają, wskazane może być wyłączenie dotyku. Kiedyś opcja ta była dostępna w Panelu Sterowania, gdzie dodano ją naprędce do apletu Pióro i urządzenia dotykowe, gdy obsługa Multitouch debiutowała w systemie… Windows 7.

To bowiem ten system, a nie "dotykowa" Ósemka, wprowadziła tę funkcję. Niestety, choć Vista i 7 przerobiły wiele starych okien Panelu Sterowania na eleganckie i czytelne panele nawigacyjne, konfiguracja dotyku dalej odbywała się w klasycznych apletach, znanych z Windows 95.

Windows 8 i nowsze

Aplet ten jest dostępny w systemie do tej pory, ale uważne oko dostrzeże, że znajduje się w nim dziura. Jedną z opcji ("Użyj obsługi palca jako urządzenia wejściowego") usunięto z okna, pozostawiając pusty obszar. Miało to miejsce w Windows 8, który był bardzo intensywnie promowany jako system do obsługiwania poprzez dotyk i Microsoft postanowił mocno zniechęcić użytkowników do wyłączania wejścia dotykowego. Wyłączanie dotyku jest niemożliwe zarówno w klasycznym aplecie, jak i w Ustawieniach systemów Windows 8, 10 i 11.

Z biegiem czasu Microsoft zmienił swoje ideologiczne podejście do dotyku i opublikował artykuł na temat jego wyłączenia. Niestety, ze względu na to, że nikt nie zajmuje się już rozwijaniem starego Panelu Sterowania, nikt nie dodał usuniętej niegdyś opcji. Dlatego oficjalny poradnik wyłączania dotyku mówi o… znalezieniu stosownego urządzenia w Menedżerze Urządzeń i wyłączeniu go - co oczywiście zakłada, że sterownik dotykowy nie nazwał go nietypowo/handlowo ani nie przeniósł do dedykowanej, nieoczywistej i trudnej do znalezienia sekcji w drzewie urządzeń.

Rejestr

Na szczęście, klucz w Rejestrze i funkcja sterowane przez usunięty przełącznik, dalej działają w systemie i stworzenie odpowiedniego wpisu działa tak samo, jak kiedyś kliknięcie ukrytej opcji w aplecie Pióro i Urządzenia dotykowe. Aby sterować włączeniem/wyłączeniem dotyku w Windows, nie trzeba wyłączać żadnego urządzenia. Wystarczy zmienić wartość kluczy TouchGate i DisableTouch, za pomocą następujących poleceń:

New-ItemProperty -Path HKCU:\Software\Microsoft\Wisp\Touch\ -Name TouchGate -PropertyType DWORD -Value 0 -Force New-Item -Path HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Multitouch -ErrorAction SilentlyContinue New-ItemProperty -Path HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Multitouch -Name DisableTouch -PropertyType DWORD -Value 1 -Force

Jeżeli system nie zareaguje natychmiastowym włączeniem/wyłączeniem dotyku, konieczne może być ponowne zalogowanie do systemu lub restart komputera. Nie zapowiada się na to, bo opcja wyłączenia dotyku pojawiła się w najbliższym czasie w Ustawieniach (nie wspominając o Panelu Sterowania), nie jest bowiem obecna w żadnej najnowszej wersji próbnej Windows Insider Preview. Pozostaje więc modyfikować Rejestr.

Kamil J. Dudek, współpracownik redakcji dobreprogramy.pl