Windows 11: Odtwarzacz multimedialny zyskuje coraz więcej opcji

W Windows 11 od niedawna jest dostępny nowy Odtwarzacz multimedialny . W praktyce jest to następca leciwego Windows Media Playera i Muzyki Groove, przy czym wizualnie - choć odtwarzacz powstał "od zera" - jest podobny bardziej do tego drugiego, a przede wszystkim spójny wizualnie z Windowsem 11 . Jak zwraca uwagę serwis Windows Latest , ostatnio w programie Insider testowane są nowe funkcje aplikacji.

Nowością jest między innymi sortowanie albumów według daty ich dodania do biblioteki oraz usprawnienia "pod maską". Dzięki nim Odtwarzacz w Windows 11 ma działać znacznie sprawniej, co powinno się dać odczuć głównie w przypadku dużych bibliotek muzycznych. Obecnie nawet w przypadku niewielkiej liczby utworów dodanych do odtwarzacza, aplikacji zdarza się działać dość wolno i nie sygnalizować postępów działań (np. podczas importowania nowych utworów do kolekcji).