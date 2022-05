YouTube Shorts z reklamami. Twórcy docelowo na nich zarobią

We wpisie na Blogu Google'a można przeczytać o przyszłości reklam w wyszukiwarce i serwisie YouTube, z którego wynika, że już teraz można trafić na niektóre formy reklam oglądając krótkie firmy Shorts - w Polsce dostępne od niecałego roku. Dzięki reklamom twórcy będą mogli docelowo zarabiać na swoich krótkich filmach, co obecnie nie jest możliwe - YouTube dotychczas oferował tylko nagrody dla najlepszych, ale nie jest to forma regularnego zarobku, jak w przypadku "zwykłych" filmów.