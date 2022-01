Rząd bierze się za YouTube. Twórcy zapłacą nowy podatek

Twórcy treści na YouTube muszą pogodzić się z utratą części swoich zarobków na rzecz rządu. Chodzi o 1,5-procentowy podatek nałożony przez władze na dostawców platform do udostępniania wideo oraz osoby odnoszące przychody z publikowania materiałów w danych serwisach.

"Podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie oraz dostawcy platform udostępniania wideo prowadzący działalność w dniu 1 listopada 2021 r. (wejście w życie nowelizacji ustawy), są obowiązane do zgłoszenia usług do wykazu Przewodniczącego KRRiT do dnia 1 lutego 2022 r." – czytamy w rządowym komunikacie.