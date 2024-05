YouTube nie działa? Oto jeden z powodów

Problemy z odtwarzaniem filmów na YouTube mogą mieć związek z blokerami reklam. Te zaś cieszą się ogromną popularnością, wszak nie wszyscy internauci chcą płacić za YouTube Premium, ale chcą czerpać z dobrodziejstw subskrypcji. To naturalnie prowadzi do konfliktu interesów między serwisem, a rzeczoną grupą użytkowników.

Właściciele YouTube są konsekwentni w swoich działaniach. Cel jest prosty: zachęcić internautów do kupna YouTube Premium lub zrezygnowania z blokerów. Na początku 2024 r. pojawiły się doniesienia o zbyt długim ładowaniu filmów na YouTube . Teraz, jak informuje Wccftech, serwis zaczął automatycznie przewijać filmy do samego końca.

Ten mechanizm dotyczy użytkowników korzystających z blokerów reklam, więc jeśli należysz do tej grupy internautów i filmy nie chcą "współpracować", to włodarze serwisu mogą z dumą krzyknąć "1:0 dla nas!".

"Ponadto, jeśli spróbujesz odtworzyć wideo lub przesunąć kursor do określonej części klipu, aby ominąć to ograniczenie, będzie to bezowocne. W niektórych przypadkach wideo będzie się ładować w nieskończoność" - informuje serwis Wccftech.