Android zyska nowe ustawienia prywatności i bezpieczeństwa

O szczegółach pisze Android Police . Google chce ułatwić użytkownikom Androida zarządzanie wszystkimi opcjami prywatności i bezpieczeństwa, dlatego uznano, że wygodniejsze będzie to w ramach jednego widoku ustawień . W jednym miejscu znajdą się skróty do preferencji dotyczących bezpieczeństwa aplikacji, blokowania smartfonu, aktualizacji systemu czy funkcji odnajdywania urządzenia, kiedy zostanie zgubione.

Z tego samego miejsca użytkownik dowie się, czy Android ma jakiś problem dotyczący bezpieczeństwa lub konkretna aplikacja nie zachowuje się poprawnie. Dodatkowe informacje będzie można uzyskać po przeskanowaniu urządzenia. System zaproponuje, co można zrobić, by pozbyć się problemu. Jednym z rozwiązań może być usunięcie szkodliwej aplikacji.

Android Police zwraca uwagę, że zgodnie z deklaracją Google'a nowa opcja ma trafić "wkrótce" do nowych Pikseli, a "później" do innych telefonów. Jak udało się ustalić, nowy widok ustawień bezpieczeństwa w praktyce jest częścią Androida 13 QPR Beta 2, ale to wydanie nie trafiło jeszcze do użytkowników.