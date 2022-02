Anonymous w akcji. Zhakowali stronę agencji TASS i białoruskie banki

Anonymous przyznali się na Twitterze do kolejnej akcji, która nie umknęła uwadze osób śledzących konflikt na terenie Ukrainy. Hakerom udało się skutecznie sparaliżować działanie rosyjskiej agencji prasowej TASS - informuje Daily Best . Na stronie, zamiast oczekiwanych przez Rosjan wiadomości dotyczących konfliktu przedstawianych z perspektywy Kremla, pojawił się krótki komunikat potępiający działania Putina.

"Drodzy obywatele. Apelujemy, abyście powstrzymali to szaleństwo, nie posyłajcie swoich synów i mężów na pewną śmierć. Putin sprawia, że ​​kłamiemy i naraża nas na niebezpieczeństwo. Za kilka lat będziemy żyć jak w Korei Północnej. Co to dla nas znaczy? Umieszczenie Putina w podręcznikach? To nie nasza wojna, przestańmy!" - brzmiał komunikat, który pojawił się na stronie TASS.