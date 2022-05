Anonymous nie zwalniają tempa. Haktywiści atakują kolejna cele w Rosji

Haktywiści z grupy Anonymous regularnie informują o kolejnych atakach wymierzonych m.in. w rosyjskie przedsiębiorstwa. Jak wynika wpisu zamieszczonego na Twitterze, najnowsze osiągnięcie kolektywu to przejęcie 31 990 wiadomości e-mail (20,4 GB danych) od rosyjskiej firmy LLC Capital, która specjalizuje się w usługach księgowych. Wiadomości zostały udostępnione na platformie DDoSecrets (Distributed Denial of Secrets) i są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Warto jednak pamiętać, że pobieranie jakichkolwiek plików z tego typu witryn zawsze wiąże się z ryzykiem. Nigdy nie wiadomo, czy nie zawierają one szkodliwego oprogramowania.