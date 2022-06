Anonymous nie odpuszczają. To ich kolejny atak

Najnowszy atak został wymierzony w grupę Vyberi Radio (ros. Выбери Радио). Jak poinformował kolektyw Anonymous, udało się wykraść 1,5 miliona wiadomości e-mail (823 GB danych) z organizacji. Zostały one opublikowane za pośrednictwem platformy DDoSecrets (Distributed Denial of Secrets).

Grupa Vyberi Radio, to prywatna regionalna grupa stacji radiowych. Podmiot obsługuje około 100 stacji radiowych w 18 miastach w całej Rosji i ma ponad 8 milionów słuchaczy. To nie pierwszy atak Anonymous na firmy z branży medialnej. Jak już informowaliśmy, hakerzy włamali się do rosyjskiej telewizji i za pośrednictwem państwowych kanałów telewizyjnych Russia 24, Channel One, Moscow 24 oraz rosyjskich serwisów streamingowych Wink i Ivi relacjonowali prawdziwą sytuacją w Ukrainie. Kolektyw zaatakował też rosyjską radiostację wojskową.