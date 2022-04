Anonymous nie próżnują. Kolejne ataki na rosyjskie firmy

Za pośrednictwem Twittera haktywiści z grupy Anonymous pochwalili się kolejnym atakiem na rosyjskie firmy i bazy danych. Z zamieszczonego wpisu wynika, że kolektyw przejął ponad 400 tys. wiadomości e-mail, które zostały już udostępnione na platformie DDoSecrets (Distributed Denial of Secrets).

Jak widać, Anonymous dotrzymują danego słowa. W jednym ze wpisów hakerzy podkreślili, że "hakowanie będzie kontynuowane, dopóki Rosja nie zaprzestanie swojej agresji". Do tej pory haktywiści uderzyli m.in. w marki należące do spółki holdingowej Association Familiale Mulliez (Auchan, Decathlon czy Leroy Merlin), rosyjski Bank Centralny, bazy danych rosyjskiego Ministerstwa Obrony, firmę należącą do zięcia Siergieja Ławrowa (ministra spraw zagranicznych Rosji), czy białoruskiego producenta broni.