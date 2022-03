Anonymous przeprowadzili kolejną akcję. Tym razem padło na Rosatom

Ze wpisu opublikowanego we wtorek, 15 marca, na oficjalnym koncie Anonymous na Twitterze wynika, że hakerzy nie tylko uderzyli w stronę internetową Rosatomu, ale też przęjeli gigabajty danych, które mają wkrótce ujawnić opinii publicznej. Według The Jerusalem Post hakerzy zmienili interfejs witryny i "uczynili ją niedostępną w inny sposób".

Rosatom, czyli Rosyjska Państwowa Korporacja Energii Jądrowej, jest zrzeszeniem przedsiębiorstw i instytucji naukowych, w tym niewojskowych spółek zajmujących się energią jądrową w Rosji. Zgodnie z informacjami, które pojawiają się od kilku dni, to Rosatom przejął dowodzenie nad zaporoską elektrownią jądrową, co budzi niepokój całego świata. Rosyjskie siły wojskowe zajęły ukraińską elektrownię atomową w Zaporożu 4 marca, po czym nastąpił jej ostrzał, który doprowadził do uszkodzeń w niektórych jej częściach.