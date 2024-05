Apel do klientów mBanku. Aktualizacja systemu lub nowy telefon

Użytkownicy aplikacji mBank muszą sprawdzić, czy ich telefon z Androidem jest odpowiednio świeży, by dalej obsługiwać bankowość mobilną. mBank ostrzega, że od 12 czerwca bieżącego roku do logowania w aplikacji będzie konieczne posiadanie telefonu z Androidem 8.0 lub nowszym . Dla części klientów może to oznaczać nawet konieczność zmiany smartfonu na nowy - jeśli obecnego nie da się już zaktualizować.

Zmiana podyktowana jest bezpieczeństwem. Jak podaje mBank, użytkownicy powinni do 12 czerwca sprawdzić, czy posiadają odpowiednio świeże urządzenie, a jeśli nie - zadbać o jego aktualizację, zmienić telefon na nowy lub w ostateczności - zrezygnować z korzystania z aplikacji mBanku, wcześniej zmieniając ustawienia mobilnej autoryzacji. Konieczne jest bowiem wrócenie do haseł SMS, by potwierdzać operacje bez wykorzystania aplikacji (do której niektórzy mogą się już po 12 czerwca nie zalogować).