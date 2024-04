Numer dowodu dostępny na infolinii banku. Wystarczy kilka pytań

Na infoliniach coraz częściej obsługują nas boty, zanim zostaniemy połączeni z człowiekiem, który zechce udzielić nam pomocy. Taka praktyka może generować różne problemy – od błahych, takich jak brak zrozumienia naszej sprawy, do poważnych, jak podanie numeru dowodu osobistego na życzenie, bez wystarczającej weryfikacji rozmówcy.

Ten drugi przypadek został opisany przez redakcję serwisu niebezpiecznik.pl . Jeden z czytelników poinformował redakcję o tym, że w trakcie rozmowy da się doprowadzić do sytuacji, w której "inteligentny bot" wyrecytuje numer dokumentu tożsamości, przypisanego do określonego klienta.

Dziennikarze Niebezpiecznika opublikowali nagranie z próbą zastrzeżenia dokumentu. Okazuje się, że po podaniu imienia, nazwiska i numeru PESEL, możliwe było zastrzeżenie dowodu osobistego. Zanim jednak doszło do zastrzeżenia dokumentu, bot wyrecytował jego numer.

Błąd został już usunięty. Redakcja Niebezpiecznika zadała pracownikom PKO Banku Polskiego trzy pytania odnośnie procesu zastrzegania dokumentu. Pytano, czy pozyskanie numeru dokumentu było możliwe też w trakcie rozmowy z konsultantem, od kiedy bot obsługuje tę czynność, a także ile osób do tej pory skorzystało z takiej opcji i czy wiadomo, ile razy mogło dojść do nieuprawnionego pozyskania danych, na przykład w sytuacji, gdy ktoś kontaktuje się z infolinią z numeru innego, niż ten przypisany do konta. PKO BP udzielił odpowiedzi jednak tylko na jedno pytanie: