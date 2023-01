Aplikacje pomocne w górach. Co warto zainstalować w swoim smartfonie?

Każda wyprawa w góry zawsze wymaga odpowiedniego przygotowania. I to nie tylko pod względem kondycji, sprzętu, ale i rzeczy, które zawsze warto mieć przy sobie. W związku z tym, że na szlaku nieodłącznym elementem jest telefon i powerbank, to nie zaszkodzi zainstalować kilku przydatnych aplikacji, które mogą być pomocne podczas górskich wypraw. O czym warto pamiętać i co zainstalować w swoim smartfonie?