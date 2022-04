Nadchodzi kolejna fala oszustw. Poczta Polska ostrzega

Jak czytamy w informacji opublikowanej przez Pocztę Polską, zespół CERT odnotował rejestrację kilku domen bliźniaczo podobnych do domeny, którą posługuje się spółka. Jako przykłady potencjalnie niebezpiecznych stron podano: poczla-poiska.pl i poczta-polska.pt. Oficjalny adres Poczty Polskiej to poczta-polska.pl. Podobieństwo rejestrowanych adresów nie może być dziełem przypadku. Być może to zapowiedź powrotu słynnego oszustwa na paczkę, z którym zmagaliśmy się jakiś czas temu.

- Nazwy rzekomych domen Poczty Polskiej, które pojawiły się ostatnio w internecie, zostały skonstruowane tak, by jak najwierniej przypominać w zapisie istniejącą stronę Spółki. Fałszywe strony różnią się od oficjalnej jedynie jedną literą. Wystarczy chwila nieuwagi, by paść ofiarą kradzieży. Spółka apeluje do klientów, by uważnie przyglądali się adresom stron oraz by nie klikali w podejrzane lub otrzymane od nieznanych osób linki - wyjaśnia Daniel Witowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.