Użytkownicy serwisu Downdetector raportują o problemach z Facebookiem. Na stronie na tę chwilę widnieje prawie tysiąc zgłoszeń. Najczęściej dotyczą one awarii strony internetowej w przeglądarce. Część osób ma też kłopot z działaniem aplikacji mobilnej czy też dostępem do własnego profilu.

Zgłoszenia awarii Facebooka nadciągają z całej Polski. Najwięcej z nich pochodzi z dużych miast takich jak Warszawa, Kraków, Gdynia, Katowice, Poznań, Łódź, Lublin czy Wrocław. Nie wiadomo co jest przyczyną awarii. Jak tylko pojawią się informacje na ten temat, uzupełnimy tekst.

Aplikacje należące do Mety ostatnimi czasy nie mają dobrej passy. W październiku użytkownicy Facebooka zostali pozbawieni dostępu do serwisu. Po kilku dniach podobna sytuacja spotkała Instagram, w którym pojawiły się problemy z logowaniem.

Liczba zgłoszeń awarii Facebooka – co prawda – rosła w lawinowym tempie, ale równie szybko zmalała. Wychodzi na to, że to już koniec niespełna godzinnych problemów z działaniem serwisu społecznościowego.