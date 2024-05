Klienci banku PKO mogą zauważyć problemy z realizacją przelewów. Na to wskazują spływające na bieżąco zgłoszenia awarii PKO BP do serwisu downdetector. W chwili pisania niniejszego tekstu problem zgłosiło przeszło 190 osób. Znakomita większość sygnalizuje awarię realizacji przelewów, część po prostu usterkę logowania do bankowości elektronicznej.