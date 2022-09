Blender: jak ustawić środek obiektu?

Blender to otwarte oprogramowanie, które jest chętnie wybierane przez osoby pragnące zgłębić tajniki modelowania 3D. Naukę najlepiej rozpocząć od poznania podstawowych czynności; będą one nam towarzyszyć przez długi czas. Ustawianie środka obiektu w Blenderze do takich czynności należy.

Blender: środek obiektu i 3D Cursor

Najpierw trzeba zrozumieć, czym jest "środek obiektu", a czym jest 3D Cursor. Zazwyczaj, gdy włączymy Blendera, widzimy cube'a. Przyjrzyjmy się mu, bo jego lokalizacja dużo mówi. Znajduje się on w punkcie o współrzędnych 0,0,0 – w zasadzie nie "on", tylko jego środek - mała, pomarańczowa kropeczka. Te same współrzędne ma 3D Cursor. To są dwa różne elementy.





Źródło zdjęć: © dobreprogramy | Sebastian Barysz [ 1 / 3 ] Blender: "środek obiektu" a 3D Cursor

Origin to nasz "środek obiektu", ale z tą różnicą, że origin nie musi znajdować się w centrum obiektu, możemy go ustawić wszędzie tam, gdzie chcemy (nawet poza obiektem!). Owszem, w początkowej scenie znajduje się w środku cube'a. Origin to punkt w przestrzeni, który reprezentuje nasz obiekt. Natomiast 3D Cursor to punkt w przestrzeni określający, gdzie pojawią się nowe obiekty i przydaje się do wielu operacji. Tutaj również możemy zmienić jego położenie.

Blender: zmiana położenia Origin w obrębie jednego obiektu

Teraz chcemy, aby Origin zmienił położenie. W tym celu musimy mu podpowiedzieć, dokąd ma iść. Przechodzimy do Edit Mode i zaznaczamy... w zasadzie cokolwiek. Może to być wierzchołek. Następnie korzystamy ze skrótu Shift+S; otwiera się menu, z którego należy wybrać opcję Cursor to Active (lub wcisnąć "3"). Nasz 3D Cursor znalazł się tam, gdzie zaznaczyliśmy. Nadal nie mamy Origina w tym miejscu.

Źródło zdjęć: © dobreprogramy | Sebastian Barysz Blender: W Edit Mode przydaje się skrót Shift+S

Blender: ustawianie środka w innym miejscu

Teraz wystarczy wrócić do Object Mode i wykonać dwie operacje: Zaznaczamy obiekt, otwieramy prawym przyciskiem myszy specjalne menu i wybieramy opcję Origin to 3D Cursor. Teraz nasz Origin i 3D Cursor znajdują się w tym samym miejscu. Możemy też sprawić, że Origin ponownie znajdzie się w środku. W tym celu należy z tego samego menu wybrać opcję Geometry to Origin. W skrócie: wybieramy miejsce, gdzie ma znaleźć się 3D Cursor, a następnie przesuwamy Origin do 3D Cursora, a na koniec możemy przesunąć geometrię obiektu do Origina. Zrzuty ekrany doskonale obrazują, jak przebiega ten proces w programie Blender.







Źródło zdjęć: © dobreprogramy | Sebastian Barysz [ 1 / 4 ] Blender: Origin do 3D Cursora

Blender: podstawowe błędy i skróty klawiszowe

Położenie 3D Cursora zmieniliśmy za pomocą Edit Mode. Możliwe to jest również w Object Mode. Dość często w ferworze modelowania zdarza się, że przesuniemy 3D Cursor. Zazwyczaj odbywa się to "niechcący". Wystarczy przytrzymać klawisz Shift i kliknąć gdziekolwiek prawym przyciskiem myszy. No i mamy problem. Jak zresetować położenie jego położenie w Blenderze? Wystarczy użyć skrótu Shift+C. 3D Cursor wraca na sam środek sceny.

Sebastian Barysz, dziennikarz dobreprogramy.pl