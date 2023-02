Dzień Bezpiecznego Internetu 2023. Lepiej "świętuj" codziennie

Dzień Bezpiecznego Internetu to znakomita okazja do refleksji i analizy swoich przyzwyczajeń związanych z korzystaniem z sieci. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że nie wystarczy raz w roku zaktualizować komputera i pobrać poprawek do oprogramowania NAS-a, by twierdzić, że wystarczająco dba się o bezpieczeństwo. Nie zmienia to jednak faktu, że dzisiejsze święto to okazja, by wyrobić sobie odpowiednie nawyki.