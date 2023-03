Chcesz kupić ten telefon? Możesz potrzebować specjalnego przewodu

Serwis MacRumors , powołując się na doniesienia z Twittera (to samo źródło komunikowało pojawienie się Dynamic Island w iPhone 14 Pro) informuje, że Apple może planować certyfikację MFi (Made for iPhone) przewodów i akcesoriów wyposażonych w złącze USB-C . Choć jest to standard otwarty, gigant z Cupertino – podobnie jak w przypadku kabli Lightning – prawdopodobnie zdecyduje się na zainstalowanie specjalnego układu scalonego, który poświadcza pochodzenie akcesorium.

Choć doniesienia nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone przez producenta, to internauci komentujący sprawę w mediach społecznościowych zwracają uwagę na to, jakie ograniczenia może nieść za sobą korzystanie z akcesoriów bez certyfikatu MFi. Biorąc pod uwagę, że obecnie stosowane przewody Lightning nie są zalecane przez Apple choćby z uwagi na to, że mogą uniemożliwiać ładowanie urządzenia lub przyczyniać się do nadmiernego nagrzewania, w przypadku USB-C wbudowany w oryginalne przewody mikroczip w teorii może zapewniać pełną szybkość ładowania lub transferu danych.