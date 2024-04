Chciał zainwestować na giełdzie. Dał się okraść

Przyszło nam żyć w niezbyt lekkich czasach. Rosnące ceny zachęcają wielu do szukania sposobów na ochronę oszczędności przed inflacją. 28-letni mieszkaniec gminy Sława w województwie lubuskim zdecydował się na skorzystanie z oferty jednej z internetowych giełd walutowych. Okazało się, że zamiast zysków z inwestycji, doczekał się dużej straty.

Jak informuje nadkomisarz Maja Piwowarska z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie, na komisariat w Sławie zgłosił się wspomniany 28-latek. Poinformował on tamtejszych policjantów, że został oszukany. Zainteresował się on ofertą inwestowania na giełdzie walutowej, którą dostrzegł na jednym z portali społecznościowych.