Chciał zarobić na kryptowalutach. Oszuści byli bezlitośni

Jak informuje Policja Opolska, mężczyzna chciał skorzystać z popularnej platformy internetowej, umożliwiającej inwestowanie w kryptowaluty. Skontaktowali się z ludzie, którzy podawali się za pracowników tego serwisu. Mieli doradzać mu, w jaki sposób może zainwestować swoje oszczędności w cyfrowe pieniądze. Instrukcje prowadziły rzecz jasna do całkiem innego celu.

53-latek słuchał, co oszuści mieli do powiedzenia i wykonywał ich polecania. A schemat oszustwa był typowy. Przestępcy nakłonili mieszkańca powiatu strzeleckiego do zainstalowania na komputerze aplikacji. Miała ona pozwolić na weryfikację danych osobowych mężczyzny.