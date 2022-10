Chomikuj.pl usunie stare pliki z serwerów. Masz czas do 16 listopada

Serwis Chomikuj.pl, pod pretekstem oszczędzania miejsca na dyskach, 17 listopada usunie "stare" pliki z serwerów. W praktyce oznacza to, że użytkownikom zostało tylko kilka tygodni, by pobrać także własne dokumenty, które tylko tam są przechowywane.

Użytkownicy Chomikuj.pl mają niewiele czasu, by zainteresować się swoimi starymi plikami przechowywanymi na internetowym dysku. Jak zauważył jeden z użytkowników Wykopu, administracja serwisu poinformowała, że "przyszła pora na porządki", przez co "stare" pliki zostaną wkrótce usunięte. Kluczowa data to 16 listopada bieżącego roku - użytkownicy muszą do tego czasu zareagować, jeśli chcą zachować dane.

Chomikuj.pl nie definiuje przy tym, jakie pliki są uznawane za stare, ale dodaje, że te przeznaczone do usunięcia zostały już przeniesione do specjalnego katalogu. Użytkownik musi się tylko zalogować się na swojego chomika, zajrzeć na listę folderów i tam sprawdzić, czy pliki przeznaczone do usunięcia jeszcze go interesują. Jeśli nie - nie musi nic robić, dane zostaną usunięcie bezpowrotnie 17 listopada. Jeśli zaś mają zostać zachowane, należy je pobrać na dysk komputera.

W kontekście serwisu Chomikuj.pl warto pamiętać o niedawnym wyroku wieńczącym 10-letni spór ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich. Sąd Najwyższy uznał, że administratorzy serwisów tego rodzaju będą pociągani do odpowiedzialności w przypadku naruszeń praw autorskich.

Innymi słowy twórcy serwisów muszą sami postarać się o to, by nie zamieszczano na ich łamach materiałów w efekcie naruszenia praw autorskich. Możliwe więc, że podjęte przez Chomikuj.pl porządki w zakresie najstarszych, zapomnianych plików, są jednym z kroków na drodze do usystematyzowania reguł, według których funkcjonuje serwis.

