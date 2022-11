Masz Netfliksa? Nowa opcja pomoże każdemu

Netflix udostępnił w swojej usłudze nową opcję Zarządzania dostępem i urządzeniami, dzięki której właściciel konta może sprawdzić, na jakich sprzętach, kiedy i gdzie (dzięki zgrubnej lokalizacji po numerze IP) było wykorzystywane jego konto. Widać tu także, jaki profil został wówczas uruchomiony, ale to nie wszystko - właściciel konta Netliksa może z tego miejsca wylogować dane urządzenie i zmienić hasło , by dodatkowo zabezpieczyć konto.

Nowe opcje są dostępne w Netfliksie zarówno w komputerze, jak i aplikacji mobilnej . Obsługa jest identyczna i sprowadza się do analizy kafelków reprezentujących kolejne zalogowane urządzenia. Chociaż nowa funkcja nie jest wprost powiązana z innymi zmianami w serwisie, nie ulega wątpliwości, że moment jej wprowadzenia może nie być przypadkowy - równolegle Netflix walczy z niezgodnym z regulaminem udostępnianiem abonamentów i zapowiedział już, że od przyszłego roku nie będzie to możliwe .

Użytkownicy Netfliksa, którzy dopuszczają się takich działań mają do wyboru kilka opcji, ale nie wszystkie są już teraz dostępne w Polsce. Co do zasady można jednak wybierać pomiędzy dopłatą do dodatkowego użytkownika głównego konta (wówczas można je legalnie udostępnić innej osobie) lub przejściem na własny pakiet Netfliksa - a tutaj dla najbardziej oszczędnych ma zostać udostępniona tańsza wersja z wyświetlaniem reklam, która na niektórych rynkach jest już dostępna.