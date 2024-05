Santander Bank Polska ostrzega. Ten link zwiastuje problemy

Oszuści internetowi podszywają się pod bank Santander - nie pierwszy i nie ostatni raz. Najnowsza kampania cyberprzestępców ma na celu pozyskanie wrażliwych danych klientów. By to osiągnąć, spreparowano oficjalną stronę logowania do usług bankowych Santander, na którą prowadzi link załączony do wiadomości e-mail.