Microsoft Edge 125. Nowości dla użytkowników

Użytkownicy Microsoft Edge mogą już zaktualizować przeglądarkę do najnowszego wydania 125.x, dzięki czemu zyskają kilka nowości. Większość dotyczy obszarów roboczych , po aktywacji których Edge potrafi teraz zmieniać kolor paska przeglądarki, by wygodniej identyfikować wybrany obszar. Nowością jest tu także pełny pasek ulubionych z dodatkowym folderem stworzonym na potrzeby danego obszaru roboczego - czytamy w informacjach o wydaniu w dzienniku zmian publikowanym przez Microsoft.

Co warte podkreślenia, obydwie te zmiany są wdrażane w komputerach transzami. W praktyce oznacza to, że użytkownicy Edge'a, którzy zaktualizują przeglądarkę do najnowszej wersji niekoniecznie zobaczą te zmiany od razu. Możliwe, że na uruchomienie w danym komputerze trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Równolegle do Edge'a trafiają reguły, które pozwalają kontrolować dostępność niektórych funkcji. W ten sposób użytkownicy mogą między innymi aktywować lub wyłączyć dostęp do generatora kodów QR. To opcja, która pozwala użytkownikom Edge'a wygenerować w dowolnym momencie kod QR do wyświetlanej strony, a potem w razie potrzeby udostępnić go w mediach społecznościowych. Narzędzie potrafi także skanować istniejące kody QR - konieczne jest do tego wykorzystanie symbolu aparatu przy pasku adresu.