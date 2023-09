Elon Musk wyłączył Ukraińcom internet. W samym środku ofensywy

W pierwszych dniach wojny w Ukrainie głośno zrobiło się o pomocy, jaką zaoferował Elon Musk. Po tym jak Rosja zakłóciła systemy łączności, udostępnił Ukraińcom internet satelitarny Starlink . Dzięki temu Ukraina nie straciła dostępu do sieci, a internet satelitarny stał się kluczowy dla operacji wojskowych. W którymś momencie jednak Musk zmienił zdanie.

Kiedy Ukraina zaczęła wykorzystywać sieć Starlink już nie do pozostawania w kontakcie, lecz przeprowadzania ofensywnych ataków na Rosję, Elon Musk samodzielnie podjął decyzję o wyłączeniu sieci w Ukrainie. Miał ponoć uzasadniać to obawą przed odwetem Rosjan, być może nawet z wykorzystaniem broni nuklearnej. Nie chciał też, by Starlink stał się bronią ofensywną.