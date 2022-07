GIMP: jak obrócić obraz?

GIMP to wyjątkowo rozbudowany program graficzny, z którego na co dzień korzystają ludzie związani z grafiką i fotografią. Jego głównym atutem jest fakt, że jest darmowy, a do tego oferuje możliwości porównywalne z komercyjnymi produktami. Warto zatem zapoznać się z podstawowymi możliwościami GIMP-a. Jedną z nich jest możliwość obrotu obrazu w dowolnym kierunku. Oto jak to zrobić w kilku krokach.