Google Maps na majówkę. Funkcje, które przydadzą się każdemu

Google Maps to aplikacja, która nieustannie się rozwija i jest wzbogacana o nowe opcje. Niektórzy użytkownicy, przyzwyczajeni tylko do nawigacji z punktu A do punktu B, mogą nie zdawać sobie sprawy z dostępności dodatkowych funkcji, które mogą znacznie ułatwić podróżowanie i przydać się w różnych sytuacjach. Na czas majówki przypominamy o pięciu interesujących opcjach w Mapach Google, które warto znać.

Znajdź znajomych w terenie - wyślij pinezkę

Jeśli umówiłeś się ze znajomymi na spotkanie, ale nie potraficie znaleźć się w terenie, możesz wykorzystać Google Maps, by wysłać pinezkę, która pomoże znaleźć się na mapie. Punkt zostanie wczytany do nawigacji w telefonie odbiorcy, co pozwoli mu wyznaczyć trasę do danego miejsca w dowolny sposób.

Dzięki tej opcji można wygodnie znaleźć się ze znajomymi, którzy błądzą po wskazanym terenie nie umiejąc znaleźć konkretnej lokalizacji spotkania.

Widok immersyjny na etapie planowania

Do stosunkowo niedawno wprowadzonych nowości do Map Google należy widok immersyjny, uwzględniający popularne zabytki na całym świecie. Jest to połączenie zalet zdjęć satelitarnych i obrazów Street View, spójnie połączonych dzięki technologii sztucznej inteligencji. Użytkownik zyskuje w ten sposób nową możliwość eksploracji nieznanych miejsc, co może się przydać na etapie planowania podróży.

Dzięki trybowi immersyjnemu na Mapach Google możemy podziwiać miejsca z lotu ptaka oraz eksperymentować ze zmianą pory dnia i warunków pogodowych, aby dopasować symulację do rzeczywistych warunków, które możemy napotkać zwiedzając nieznane miasta.

Street View, by dokładnie sprawdzić dojazd

Szerzej znaną funkcją w Google Maps jest widok Street View. Umożliwia przeglądanie zdjęć wybranych lokacji wykonanych przez samochody Google lub osoby z kamerami na plecakach w niektórych rejonach. Jest to szczególnie przydatne dla kierowców, którzy chcą sprawdzić, jak dostać się w konkretne miejsce, zanim wyjadą w trasę.

Mierzenie w linii prostej

Nawigacja w Google Maps potrafi błyskawicznie wyznaczyć trasę z punktu A do punktu B różnymi środkami transportu, ale ciekawostką może być, że apliakcja umożliwia również mierzenie odległości w linii prostej między dwoma punktami.

To łatwe w użyciu narzędzie jest przydatne między innymi do szacowania wielkości działki czy określania odległości w terenie bez ograniczeń długości.

