HotZlot 2021. Przypominamy prezentacje z tegorocznej edycji zlotu

Ostatni webinar, który dotyczył sytuacji na rynku IT, poprowadził Jacek Kwaśniewski, COO Eengine. Przypomniał, że branża IT to nie tylko świat programistów, wielkich wieżowców i sojowego latte. To także osoby, które pracują ze sprzętem, jako PM-owie projektów czy testerzy, często żyjące w małych miastach. Poruszył również kwestię różnic w zarobkach, poszukiwania pracy w pandemii oraz inwestowania w siebie.