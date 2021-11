Malware Flubot znany jest również jako Cabassous. Już w czerwcu Bitdefender donosił , że rodzina trojanów bankowych znana pod tą nazwą szybko rozprzestrzenia się na terenie centralnej Europy. Oznacza to, że zagrożeni są także użytkownicy Androida w naszym kraju.

W przypadku obecnie szerzących się kampanii wśród użytkowników Androida, głównym nośnikiem dla szkodliwego oprogramowania są wiadomości SMS. Zgodnie z informacjami CERT Polska, informują one o rzekomo otrzymanej wiadomości lub nagraniu na poczcie głosowej. Użytkownik dostaje możliwość kliknięcia w łącze do witryny, która zachęca do pobrania złośliwej aplikacji zawierającej malware FluBot.