Oszuści na Tinderze. Uważaj, by z randki nie wrócić z pustym portfelem

Oszuści na Tinderze działają na różne sposoby. Jedni chcą wyłudzić dane osobowe , inni nakłonić do wykonania szybkiego przelewu na niewielką kwotę, a jeszcze inni próbują wejść w długoterminową relację , by ukraść zawrotne sumy pieniędzy.

Cyberprzestępcy podszywali się już pod znane gwiazdy i bywali niezwykle bezczelni, czego przykładem może być historia opowiedziana w filmie dokumentalnym "Oszust z Tindera" wyprodukowanym przez Netflixa. Choć ich metody i cele są różne, to każda interakcja z oszustami na Tinderze może mieć zgubne skutki. Metody działania oszustów wyjaśnia Beniamin Szczepankiewicz, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa z ESET .

Aplikacje do randkowania bywają niebezpieczne. Sprawdź, ile ryzykujesz

Cyberprzestępcy na portalach randkowych najczęściej kreują wizerunek nieistniejącej osoby, wykorzystując zdjęcia stockowe lub obrazy wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Następnie w trakcie rozmowy starają się namówić ofiary do przeniesienia rozmowy na inną platformę. Najczęściej jest to WhatsApp lub Telegram, które umożliwiają wysyłanie do siebie zdjęć lub filmików.