iOS 16: iPhone'y zyskają ekran blokady "always-on"

Apple przygotowuje się do konferencji WWDC w czerwcu, podczas której spodziewamy się zapowiedzi nowego wydania systemu iOS. Z pojawiających się w sieci "przecieków" wynika, że iOS 16 zaoferuje wiele nowości dla użytkowników, w tym tapet i widżetów ekranu blokady . Jedną z ciekawszych ma być wprowadzenie dostępnego w świecie Androida od lat ekranu "always-on".

Chodzi o wykorzystanie potencjału wyświetlacza OLED i pokazywanie godziny czy powiadomień cały czas , nawet gdy telefon leży nieużywany. Istotą jest obniżona jasność wyświetlanych treści i minimalna liczba FPS, by oszczędzać energię. Chociaż wprowadzenie takiej nowości przez Apple trudno uznać za przełom, a raczej nadganianie zaległości, nie zmienia to faktu, że ekran "always-on" odmieni dotychczasowy sposób korzystania z iPhone'ów.

Jak zwraca uwagę Bloomberg, "always-on" miał zostać pierwotnie wprowadzony już przy okazji iPhone'ów 13 w ubiegłym roku. Praktyka pokazuje, że użytkownicy doczekają się go dopiero w iOS-ie 16 w iPhone'ach 14 w drugiej połowie bieżącego roku. W tym momencie trudno powiedzieć, czy "always-on" dzięki aktualizacji do iOS-a 16 będzie dostępny także w starszych iPhone'ach. Co więcej, obecnie uzyskane informacje wskazują, że będzie dostępny tylko w modelach 14 Pro i 14 Pro Max.