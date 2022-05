WhatsApp nie zadziała w starszych telefonach. Zmiana od 24 października

O planowanych zmianach minimalnych wymagań WhatsAppa donosi WABetaInfo. Twórcy komunikatora mają je podnieść od 24 października 2022 roku, kończąc tym samym działanie aplikacji w smartfonach z iOS-em 10 i 11. W praktyce oznacza to odcięcie od WhatsAppa użytkowników iPhone'a 5 oraz 5C, dla których iOS 10 był najnowszą dostępną wersją oprogramowania. Wszyscy korzystający w iPhone'ach z iOS-a 11 mogą go zaktualizować do iOS-a 12.