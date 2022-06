iOS 16 to także odświeżone tryby skupienia , w ramach których będzie można wybrać kilka scenariuszy i dostosować je do warunków (np. praca, dom, sen) czy zmiany w aplikacji Wiadomości , gdzie pojawi się możliwość edytowania i cofania wysłanych treści.

iOS 16 to także odświeżenie Map i udostępnienie ich na nowych rynkach oraz wprowadzenie opcji dodawania do 15 przystanków na trasie. Inne zmiany dotyczą m.in. aplikacji do obsługi poczty - sama przypomni o niezałączonych plikach, a samą wysyłkę e-maili będzie można ustawić z wyprzedzeniem zgodnie z harmonogramem. Pozostałe zmiany w iOS 16 to m.in. nowe opcje Siri, aplikacji do śledzenia aktywności fizycznej oraz związane z bezpieczeństwem.