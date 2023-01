Najnowsze aktualizacje oprogramowania Apple'a dotyczą również najnowszych modeli iPhone'ów i iPadów, ale najciekawszy wydaje się fakt wydania łatek dla starszych telefonów, tabletów, a nawet dotykowego iPoda . Chodzi o iPhone'a 5s, 6 i 6 Plus oraz iPada Air, Mini 2, Mini 3 i iPoda Touch 6. generacji , w przypadku których mowa o aktualizacji iOS-a do wersji 12.5.7 . Nowsze urządzenia dostają odpowiednio aktualizację do iOS-a 15.7.3 oraz iPadOS-a 15.7.3 .

Dokładny powód wydania aktualizacji dla tak leciwych sprzętów nie jest do końca jasny, ale oczywiście jest to wyłącznie dobra wiadomość dla właścicieli. Na stronie pomocy technicznej Apple'a można przeczytać, że chodzi o załatanie podatności oznaczonej jako CVE-2022-42856, którą - co ciekawe - odkrył zespół Google'a i to na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku. Błąd nie jest szeroko opisany w sieci, ale wiadomo, że dotyczył także macOS-a oraz systemu operacyjnego działającego w przystawce Apple TV.