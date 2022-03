IPFire 2.27 z rdzeniem 164. Wyposażono go w nowe jądro i ulepszony firewall

To co jednak na pewno interesuje użytkowników dystrybucji, to ulepszenia firewalla w IPFire. W opcjach zapory znalazła się nowa funkcja odrzucania pakietów pochodzących z potencjalnie złośliwych sieci. Aby zapewnić podstawową ochronę użytkowników systemu i ich sieci, jest ona domyślnie włączona w nowych instalacjach.

Co więcej, zapora będzie teraz odrzucać wszystkie pakiety z systemów, do których nie może dotrzeć, zgodnie z własną tabelą routingu. Nierozpoznane pakiety są za to rejestrowane, aby pomóc w dalszym debugowaniu problemów. Dodano również dodatkowe logowanie dla wszelkich prób podszywania się. Jeśli system odbierze podejrzany pakiet, zostanie on zarejestrowany jako próba spoofingu.