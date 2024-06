Jak sprawdzić punkty karne przez internet?

Punkty karne to konsekwencja wykroczeń drogowych, w związku z którymi na kierowcę nakładany jest mandat karny. W trakcie zatrzymania policjant zobowiązany jest do ukarania kierowcy mandatem zgodnie z przyjętym taryfikatorem. Wraz z kolejnymi "drogowymi przewinieniami" na koncie każdego kierowcy lądują punkty karne, które mogą doprowadzić do utraty prawa jazdy.