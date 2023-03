Jak sprawdzić, kiedy będzie zwrot podatku? Wystarczy kilka kliknięć

Jeśli chcesz sprawdzić status zeznania wysłanego przez internet, to z pomocą przyjdzie ci wspomniana usługa Twój e-PIT. Po uruchomieniu jej i zalogowaniu się, należy przejść do zakładki "Złożone dokumenty". Tam znajdują się wszystkie informacje na temat twoich deklaracji PIT, w tym właśnie status. Co on oznacza?