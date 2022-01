Jak uniknąć mandatu? Te aplikacje ostrzegą przed fotoradarami i patrolami

Waze Social GPS Maps & Traffic to kolejna aplikacja, w której dużą rolę odgrywają użytkownicy. W przeciwieństwie do CamSam jest dostępna zarówno na urządzenia z systemem Android, jak i iOS. Nad rozwojem aplikacji czuwa Google, ale to użytkownicy dbają o to, by baza punktów POI oraz informacji o drodze były zawsze aktualne.