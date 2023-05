Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Alert RCB dotyczy mieszkańców województw: podkarpackiego (powiaty: jasielski, Krosno i krośnieński), śląskiego ( powiaty: cieszyński i żywiecki) oraz małopolskiego (powiaty: gorlicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz i tatrzański). Osoby zamieszkujące te regiony powinny przygotować się do ewentualnych podtopień, stosować się do zaleceń służb i śledzić komunikaty pogodowe. Ostatnie ze wspomnianych zadań ułatwią dostępne aplikacje pogodowe. Dzięki nim w szybki i łatwy sposób możemy z wyprzedzeniem śledzić warunki atmosferyczne w wybranej lokalizacji. Przedstawiamy niektóre z nich

AccuWeather to jedna z najpopularniejszych, darmowych aplikacji pogodowych. Jest prosta w obsłudze i posiada wygodny widżet, który pozwoli nam szybko sprawdzić interesujące nas informacje pogodowe. Aplikacja może automatycznie wykryć położenie i pobrać dla niego dane. Możemy też wybrać ulubione lokalizacje, które będą monitorowane. AccuWeather pokazuje nie tylko informacje o pogodzie, ale też podstawowe komunikaty dla alergików, ostrzeżenia pogodowe, a w niektórych krajach nawet bardzo szczegółowe prognozy opadów.

Windy pokazuje bardzo szczegółowe i dokładne informacje o warunkach atmosferycznych w danej lokalizacji, dlatego też doskonale sprawdzi się w przypadku wymagających użytkowników. Aplikacja dostarczy wiedzy m.in. o temperaturze, opadach, chmurach, wietrze oraz jakości powietrza. Co ciekawe, Windy może też wyświetlić dane na temat promieniowania lub pożarów w naszej okolicy. Wszystko pokazane jest w czytelny sposób, a aplikacja mimo swojego zaawansowania wciąż jest bardzo prosta w obsłudze.

Aplikacja Foreca to kolejna popularna i intuicyjna aplikacja pogodowa. Jej głównymi zaletami są czytelność, możliwość dostosowania widoku do naszych wymagań i edytowalne widżety ekranu głównego, a także ustawienia powiadomień o prognozowanych opadach w wybranej lokalizacji, czy ostrzeżeń o załamaniu pogody (w tym rządowe ostrzeżenia pogodowe). Co więcej, Foreca udostępnia wszystkie funkcje Premium za darmo.