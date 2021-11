Absurdalne teorie na temat sieci 5G wciąż rodzą się w głowach owiniętych folią aluminiową. Większość z nich można wrzucić do jednego worka z pomysłami antyszczepionkowców. Okazuje się jednak, że niektóre pasma nowego standardu sieci rzeczywiście mogą stanowić zagrożenie. I żadna folia aluminiowa tutaj nie pomoże.

Kanadyjskie ograniczenia obejmują strefy wykluczenia wokół 26 portów lotniczych, na których nie będą mogły działać zewnętrzne stacje bazowe 5G. Ponadto ISED wymaga, aby anteny 5G były nachylone w dół, a nie poziomo lub w górę. Ograniczenia mają obowiązywać do momentu, aż krajowe i międzynarodowe badania nie ustalą ostatecznego zakresu problemu.

Federalna Administracja Lotnictwa (FAA), czyli amerykański organ nadzoru lotniczego, ma obawiać się zakłóceń w kokpitach samolotów. Dla amerykańskich klientów sieci AT&T i Verizon oznacza to, że jeszcze będą musieli poczekać na 5G w swoich okolicach.

Dalszy rozwój infrastruktury 5G może mieć druzgocący wpływ na samoloty. Technologia 5G ma bowiem powodować zakłócenia w kokpitach maszyn. To zaś może skutkować błędnym odczytem i doprowadzić do wypadków. Mając to na uwadze, sieci AT&T i Verizon opóźnią stawianie kolejnych masztów.