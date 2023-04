Dokładnie 13 czerwca 2023 roku wygaśnie wsparcie dla systemu Windows 10 w wersji 21H2. Dotyczy to zarówno wydania domowego (Home), jak i biznesowych wersji: Pro, Pro Education i Pro for Workstation. Po wspomnianym terminie nie będą one już dłużej otrzymywać aktualizacji. Oznacza to, że korzystanie z nich będzie wiązać się ze zwiększonym ryzykiem.