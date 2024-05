Koniec wsparcia Windows 10 21H2. Masz czas do czerwca

Windows 10 21H2 w komputerach prywatnych użytkowników nie jest już aktualizowany od 2023 roku, ale poprawki wciąż trafiały od tego momentu do wersji Enterprise, Education oraz IoT Enterprise . Czas ich aktualizacji właśnie dobiega końca. Od czerwca 2024 roku Windows 10 21H2 w tych wersjach nie będzie już dalej wspierany i aby zachować bezpieczeństwo, konieczna jest aktualizacja do nowszej wersji.

Równolegle trzeba pamiętać, że Windows 10 22H2 straci wsparcie pod koniec 2025 roku . Od tego momentu użytkownicy będą mogli skorzystać z kilku opcji dalszego otrzymywania aktualizacji, ale tą sugerowaną przez Microsoft jest przejście na nowszego Windowsa 11. Wszystko wskazuje jednak na to, że użytkownicy nie są na to chętni lub gotowi - mimo, że Microsoft regularnie przypomina, że darmowa aktualizacja jest możliw a (o ile sprzęt jest technicznie zgodny z wymaganiami Windows 11).

Z globalnych statystyk statcounter wynika, że najpopularniejszy Windows to nadal Windows 10 z wynikiem prawie 70 proc. udziału w rynku. W Polsce jest to prawie 74 proc. Windows 11 w naszym kraju działa tylko w nieco ponad 23 proc. komputerów na rynku. To wyniki, które zdecydowanie mogą zaskakiwać, zważywszy że Windows 11 jest już dostępny na rynku od ponad dwóch lat, a coraz częściej spekuluje się o jego następcy - potencjalnie mogącym nosić nazwę Windows 12.