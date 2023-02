Projekt miliardera dla Polaków? Mizerne oszustwo hula na YouTube

Niejednokrotnie pisaliśmy już o fałszywych reklamach w wyszukiwarce Google dotyczących inwestycji czy oprogramowania komputerowego. Tym razem jedna z nich trafiła na kolejny grunt należący do technologicznego hegemona. Mianowicie w serwisie YouTube wyświetla się spot, w którym oszuści wykorzystują wizerunek Elona Muska i TVP Info.

"Projekt miliardera jest już dostępny dla mieszkańców Polski" – brzmi tytuł fałszywej kampanii skierowanej w szczególności do Polaków wybierających TVP jako głównego dostawcę wiadomości. To właśnie logo i studio wspomnianej telewizji zostały wykorzystane przez oszustów.

Po kliknięciu miniaturki zostajemy przekierowani do wątpliwej jakość nagrania deepfake, w którym oszuści podłożyli głos prezenterce i przerobili popularne paski na TVP . Do tego wykorzystali przebitki przedstawiające miliardera.

Strona QuantumAI to w rzeczywistości fałszywy formularz wyłudzający nasze poufne dane takie jak numery kart płatniczych czy hasła do bankowości internetowej. Ich podanie może grozić utratą dostępu do konta bankowego, a w konsekwencji również oszczędności.